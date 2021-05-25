У Меган Маркл может родиться недоношенный ребенок

Вторая беременность дается герцогине нелегко

У беременной вторым ребенком Меган Маркл начались проблемы со здоровьем. Есть опасения, что у жены принца Гарри могут начаться преждевременные роды.

Источник из близкого окружения семьи заявил, что Маркл испытывает сильный стресс из-за скандалов вокруг британской королевской семьи. Из-за этого врачи опасаются, что роды, назначенные на июнь, могут начаться раньше, передает издание The Sun.

"Сейчас есть предположения, что ребенок родится раньше. Фактически это может случиться в любой момент", - рассказал инсайдер.

Ранее британцы обвинили Меган Маркл в чрезмерной расточительности.

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