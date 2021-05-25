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У Меган Маркл может родиться недоношенный ребенок

14:00
  • вторник
  • 25 мая 2021

Вторая беременность дается герцогине нелегко

У беременной вторым ребенком Меган Маркл начались проблемы со здоровьем. Есть опасения, что у жены принца Гарри могут начаться преждевременные роды.

Меган Маркл возмутила британцев своей расточительностью
Меган Маркл намерена рожать второго ребенка дома

Источник из близкого окружения семьи заявил, что Маркл испытывает сильный стресс из-за скандалов вокруг британской королевской семьи. Из-за этого врачи опасаются, что роды, назначенные на июнь, могут начаться раньше, передает издание The Sun.

"Сейчас есть предположения, что ребенок родится раньше. Фактически это может случиться в любой момент", - рассказал инсайдер.

Ранее британцы обвинили Меган Маркл в чрезмерной расточительности.

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