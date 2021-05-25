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В Москве стартовал международный форум умных городов

14:46
  • вторник
  • 25 мая 2021

Его открыл мэр столицы

Во вторник в Москве открылся международный форум умных городов Smart Cities ("Смарт Ситис"). Старт событию дал Сергей Собянин. Ведущие мировые эксперты в течение двух дней будут обсуждать современные технологии, которые могут сделать жизнь в мегаполисах более удобной и комфортной.

Среди тем дискуссий: искусственный интеллект, 5G, большие данные, возможности электронного правительства и цифровых сервисов и, конечно, решения, необходимые при борьбе с коронавирусом. Главная цель мероприятия - обмен мнениями и идеями со специалистами в области информационных технологий и бизнеса, передает "ТВ Центр".

"Надеюсь, что такой форум будет ежегодным, для того, чтобы мы делились своими знаниями, впечатлениями, опытом, и такой обмен знаниями в такой сфере как цифровая экономика, "смарт сити" чрезвычайно важен для будущего наших городов и будущего наших стран. Спасибо огромное всем, кто откликнулся на нашу просьбу и принял участие в этом форуме", - заявил Собянин.

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