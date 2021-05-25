Захарова рассказала о снятых с рейса в Минске россиянах

Петрова и Боширова среди них нет

Граждане Белоруссии и Греции были экстренно сняты с рейса компании Ryanair в Минске. Россиянка в числе этих пассажиров была всего одна – это подруга создателя Telegram-канала NEXTA (признанного экстремистским в Белоруссии) Романа Протасевича София Сапега, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова отмечает, что ее удивляет тиражируемая некоторыми СМИ информация о том, что из самолета высадили четверых россиян.

"Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: "Александр Петров и Руслан Боширов — это ясно. А остальные двое кто?"" — написала дипломат в Facebook.

Софию Сапегу задержали после экстренной посадки самолета компании Ryanair 23 мая в Минске, вместе с блогером Протасевичем. В белорусской оппозиции заявили, что с рейса сняли шестерых пассажиров: двое из них — граждане Белоруссии, еще четверо — России.

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