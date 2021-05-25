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Россияне перечислили популярные способы борьбы со стрессом

14:36
  • вторник
  • 25 мая 2021

Общение, вкусная еда и животные - каждый ищет свой способ

Чтобы справиться со стрессом, россияне обращаются за помощью к близким, "заедают" расстройство сладостями или принимают успокоительные, показал опрос. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир". В нем участвовало более 3500 жителей России из 220 городов.
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"Согласно результатам исследования, самым верным способом в борьбе с тревогой россияне назвали времяпрепровождение с друзьями или родственниками – так ответили 34% респондентов (35% мужчин и 34% женщин)", - говорится в результатах исследования.

27% опрошенных ищут утешения в кондитерских изделиях (29% женщин и 23% мужчин). Успокоительные препараты выбирают лишь 22% россиян (25% женщин и 18% мужчин).

Неплохим спасением от стресса россияне считают и общение с домашними питомцами. К этому способу прибегают 19% респондентов (20% женщин и 18% мужчин). "Запивать" стресс алкоголем предпочитают 15% опрошенных (24% мужчин и 9% женщин), передает РИА Новости.

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