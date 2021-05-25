Зеленский решил увеличить численность украинской армии

Законопроект президент направил в Раду

Законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины зарегистрировал в Верховной раде президент страны Владимир Зеленский. Депутатам предлагается рассмотреть и еще один документ – об "основах национального сопротивления".

Как сообщает РИА Новости, оба законопроекта - "об основах национального сопротивления" и "о внесении изменения в статью 1 закона Украины "О численности вооруженных сил Украины" - зарегистрированы на сайте украинского парламента. Однако текстов документов пока нет.

Тем временем в парламенте обсуждают итоги двухлетнего президентства Владимира Зеленского. Депутат Рады "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин охарактеризовал деятельность главы государства как "сплошные провалы".

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