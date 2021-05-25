ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крупный пожар в центре Москвы попал на видео

15:03
  • вторник
  • 25 мая 2021

В тушении задействована авиация

На Серебрянической набережной горит нежилое здание. Пламя быстро распространяется по деревянным перекрытиям, огнем охвачено 1000 квадратных метров. Черный дым виден на несколько километров. Есть угроза обрушения. Из соседних офисных зданий эвакуировали людей. Информации о пострадавших нет.

Известно, что строение давно не эксплуатируется, в ближайшее время его должны были демонтировать. На месте сейчас работают спасатели. Развернут оперативный штаб.  К тушению пожара привлечены два вертолета.

В районе ЧП перекрыто движение от Земляного вала до Яузской улицы. Автомобили  перенаправляют на внутреннюю сторону Садового кольца. Видео с места ЧП публикует "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Экстренные службы на месте пожара
Экстренные службы на месте пожара
Тушение пожара
Тушение пожара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.