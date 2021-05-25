Крупный пожар в центре Москвы попал на видео

В тушении задействована авиация

На Серебрянической набережной горит нежилое здание. Пламя быстро распространяется по деревянным перекрытиям, огнем охвачено 1000 квадратных метров. Черный дым виден на несколько километров. Есть угроза обрушения. Из соседних офисных зданий эвакуировали людей. Информации о пострадавших нет.

Известно, что строение давно не эксплуатируется, в ближайшее время его должны были демонтировать. На месте сейчас работают спасатели. Развернут оперативный штаб. К тушению пожара привлечены два вертолета.

В районе ЧП перекрыто движение от Земляного вала до Яузской улицы. Автомобили перенаправляют на внутреннюю сторону Садового кольца. Видео с места ЧП публикует "ТВ Центр".

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