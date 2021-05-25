Депутат Госдумы Ирина Белых выступила с предложением о структуре национального центра по изучению ВОВ

Она предложила создать отдельное подразделение для молодежи

Депутат Госдумы, куратор патриотического проекта "Мой район в годы войны" Ирина Белых рекомендовала создать в национальном центре по изучению истории Великой Отечественной войны молодежное подразделение.

Ранее Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны. Целью нового проекта должны стать координации исследовательской и просветительской деятельности различных организаций.

"Считаю инициативу президента очень своевременной и актуальной, так как сегодня в нашей стране уделяется огромное внимание изучению истории ВОВ, и эта работа требует систематизации на федеральном уровне. Большой вклад в сохранение исторической памяти вносят члены молодежных организаций, школьники, студенты и их семьи. Эта деятельность должна расширяться и поддерживаться профильными ведомствами", - заявила Белых.

Она отметила, что столичные школьники проводят большую исследовательскую работу в рамках участия в проекте "Мой район в годы войны". Учащиеся занимаются поиском фактов об участниках ВОВ и истории подвигов.

"Считаю необходимым создание в Центре молодежного подразделения, целью которого должна стать всесторонняя поддержка на федеральном уровне деятельности участников проекта. А также полагаю целесообразным включить в школьную программу изучение роли родного города, села в Великую Победу. Каждый школьник должен знать, какой вклад внесла его малая родина в Победу над фашизмом", - уверена парламентарий.

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