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Депутат Госдумы Ирина Белых выступила с предложением о структуре национального центра по изучению ВОВ

14:44
  • вторник
  • 25 мая 2021

Она предложила создать отдельное подразделение для молодежи

Депутат Госдумы, куратор патриотического проекта "Мой район в годы войны" Ирина Белых рекомендовала создать в национальном центре по изучению истории Великой Отечественной войны молодежное подразделение.
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Ранее Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны. Целью нового проекта должны стать координации исследовательской и просветительской деятельности различных организаций.

"Считаю инициативу президента очень своевременной и актуальной, так как сегодня в нашей стране уделяется огромное внимание изучению истории ВОВ, и эта работа требует систематизации на федеральном уровне. Большой вклад в сохранение исторической памяти вносят члены молодежных организаций, школьники, студенты и их семьи. Эта деятельность должна расширяться и поддерживаться профильными ведомствами", - заявила Белых.

Она отметила, что столичные школьники проводят большую исследовательскую работу в рамках участия в проекте "Мой район в годы войны". Учащиеся занимаются поиском фактов об участниках ВОВ и истории подвигов.

"Считаю необходимым создание в Центре молодежного подразделения, целью которого должна стать всесторонняя поддержка на федеральном уровне деятельности участников проекта. А также полагаю целесообразным включить в школьную программу изучение роли родного города, села в Великую Победу. Каждый школьник должен знать, какой вклад внесла его малая родина в Победу над фашизмом", - уверена парламентарий.

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