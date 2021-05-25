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В Якутии для отдельных групп населения ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

14:42
  • вторник
  • 25 мая 2021

Глава региона поставил задачу увеличить темпы прививочной кампании

Как сообщается на сайте республиканского правительства, власти Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для представителей ряда профессий.
Медведев разъяснил свои слова об обязательной вакцинации

"Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба", - сказано в сообщении.

Там также отмечено, что в случае отказа работодателя могут оштрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, при этом самого специалиста не допустят к работе.

Перед руководством Горного и Олекминского улусов поставлены повышенные требования. Там летом состоятся обрядовый праздник Ысыах Олонхо и "Игры Манчаары". Кроме того, глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу по всему региону увеличить темпы вакцинации.

За последние сутки там выявили 105 новых случаев заражения, полную иммунизацию в регионе прошли 104790 человек.

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