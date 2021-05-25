В Якутии для отдельных групп населения ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Глава региона поставил задачу увеличить темпы прививочной кампании

Как сообщается на сайте республиканского правительства, власти Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для представителей ряда профессий.

"Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба", - сказано в сообщении.

Там также отмечено, что в случае отказа работодателя могут оштрафовать на сумму от 200 тысяч рублей, при этом самого специалиста не допустят к работе.

Перед руководством Горного и Олекминского улусов поставлены повышенные требования. Там летом состоятся обрядовый праздник Ысыах Олонхо и "Игры Манчаары". Кроме того, глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу по всему региону увеличить темпы вакцинации.

За последние сутки там выявили 105 новых случаев заражения, полную иммунизацию в регионе прошли 104790 человек.

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