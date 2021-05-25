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Кремль надеется на освобождение задержанной в Минске россиянки

14:57
  • вторник
  • 25 мая 2021

Если, уточнил Дмитрий Песков, к ней нет вопросов в плане соблюдения закона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что вместе с создателем телеграм-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Романом Протасевичем была задержана россиянка София Сапега.
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Инцидент произошел 23 мая. В Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Произошло это из-за сигнала о минировании. Протасевич был задержан, против него в Белоруссии возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

На Западе посадка лайнера вызвала скандал, в Минске настаивают, что действовали по международным стандартам безопасности. Москва же призывает спокойно оценить ситуацию на основе полноты имеющихся фактов.

"Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения всех прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к российской гражданке. И вообще, мы надеемся, что она в ближайшее время будет отпущена белорусскими властями. Если, конечно, к ней нет никаких вопросов в плане соблюдения закона", - приводит комментарий кремлевского спикера "Интерфакс".

Также пресс-секретарь заметил, что угрозы российским гражданам на борту действия белорусской стороны не несли.

Ранее в белорусской оппозиции заявили, что с рейса сняли шестерых пассажиров: двое из них - граждане Белоруссии, еще четверо - России. Эти данные опровергли в российском Министерстве иностранных дел.

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