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Доктор Румянцев призвал увеличить доход преподавателей медвузов и ординаторов

15:55
  • вторник
  • 25 мая 2021

Молодые врачи получают вместо зарплаты стипендию

Главный детский онколог-гематолог Александр Румянцев заявил, что преподавателям медицинских вузов следует повысить оклад, а учащимся ординатуры вместо стипендии выплачивать достойную зарплату.
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"Тот, кто обучает молодых медиков, везде, во всем мире, является самым высокооплачиваемым врачом. А в России сейчас ситуация обратная - у него меньший оклад, чем у доктора в медучреждении. Профессора в нашей стране получают крайне низкую зарплату, непозволительно низкую. С таким подходом подготовка кадров может только ухудшаться. Вот почему так важно поднять зарплату преподавателей медицинских университетов", - уверен академик.

Также он напомнил, что молодые врачи могут провести в ординатуре от двух до семи лет и все это время получать не оклад, а стипендию. В результате ординаторы вынуждены не повышать свое врачебное мастерство, а тратить время на подработки.

"Эта ситуация ухудшает качество образования молодых врачей, поэтому считаю крайне важным обеспечить на постдипломном обучении высокий доход учащихся, платить им достойную зарплату, а не жалкую стипендию", - добавил Румянцев.

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