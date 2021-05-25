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В Берлине назвали инцидент с рейсом Ryanair провокацией западных спецслужб

15:09
  • вторник
  • 25 мая 2021

В бундестаге ситуацию оценивают как "не совсем адекватную"

Провокацией западных спецслужб назвал ситуацию с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске депутат бундестага Вальдемар Гердт. Немецкий парламентарий считает, что Западу нужен был повод, чтобы запретить полеты белорусских самолетов над территорией Евросоюза. И он нашел его с помощью такой "многоходовой" операции.
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В то же время, сложившуюся ситуацию депутат находит "не совсем адекватной". По мнению Гердта, Минск не должен был клюнуть на эту приманку.

"Я почти уверен, что информацию о находящемся на борту бывшем главном редакторе Telegram-канала Nexta Романе Протасевиче подбросили белорусским спецслужбам с Запада. Но так вестись и так ловиться на этом… Это, конечно, непростительно", — заявил Гердт телеканалу "360".

С одной стороны, Минску не стоило обострять ситуацию из-за желания задержать блогера. С другой стороны, реакция ЕС также неадекватна, уверен Гердт. Депутат напомнил: когда США ловили Эдварда Сноудена, не было такого всеобщего возмущения и никто не закрывал воздушные пространства.

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