Грузия объявила об открытии сухопутных границ

Въехать можно при наличии прививки от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста

Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы. Они были закрыты больше года из-за пандемии коронавируса. О решении грузинских властей сообщил глава оперативного штаба координационного совета по борьбе с заболеванием Георгий Гибрадзе.

Пересечение границы будет возможно при наличии прививки от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до въезда.

"В таком случае, те лица, которые приедут в Грузию с ПЦР-тестом, будут обязаны в течение последующих 72 часов сделать повторный ПЦР-тест", – отметил Гибрадзе, его слова приводит издание "Sputnik Грузия".

Сухопутная граница Грузии была закрыта в 2020 году. Граждане России могли попасть в страну на самолете с пересадкой в третьих государствах.

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