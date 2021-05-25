ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Грузия объявила об открытии сухопутных границ

15:07
  • вторник
  • 25 мая 2021

Въехать можно при наличии прививки от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста

Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы. Они были закрыты больше года из-за пандемии коронавируса. О решении грузинских властей сообщил глава оперативного штаба координационного совета по борьбе с заболеванием Георгий Гибрадзе.

Пересечение границы будет возможно при наличии прививки от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до въезда.

"В таком случае, те лица, которые приедут в Грузию с ПЦР-тестом, будут обязаны в течение последующих 72 часов сделать повторный ПЦР-тест", – отметил Гибрадзе, его слова приводит издание "Sputnik Грузия".

Сухопутная граница Грузии была закрыта в 2020 году. Граждане России могли попасть в страну на самолете с пересадкой в третьих государствах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Грузия
Грузия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.