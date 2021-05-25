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Экс-сотрудникам МВД вынесли приговоры по делу об отравленных письмах

15:20
  • вторник
  • 25 мая 2021

Их отправляли дипломатическим организациям

Во вторник Второй западный окружной военный суд вынес приговоры бывшим сотрудникам краснодарского МВД Максиму Котоманову и Дмитрию Красильникову.
Оглашен приговор "лимонадному отравителю". Свою вину он признал частично

Их подозревали в отправке дипломатическим организациям писем с ядовитым веществом, передает ТАСС.

Обвинения были предъявлены по статьям о покушении на находящихся под международной защитой лиц, обороте сильнодействующих веществ, организации террористического сообщества.

"Суд приговорил Котоманова к 17 годам колонии строгого режима, Красильникова - к 14 годам строго режима", - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что в письмах было ядовитое вещество на основе ртути.

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