Подписчики осудили Бузову за фотографии из храма

Певица неподобающе оделась

Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии, сделанные пороге храма в одном из крымских женских монастырей, и получила волну негативных комментариев.

Певица попозировала в компании священников возле врат Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе, где хранятся мощи Святителя Луки. Девушка написала, что "душа ее ждет молитв". Для посещения монастыря она выбрала спортивные штаны с рваными коленями и широкую спортивную кофту, которая не прикрывала пупок певицы. О том, что в храмах полагается прикрывать голову платком, звезда тоже позабыла.

Подписчики раскритиковали Бузову за неподобающий внешний вид и усомнились в ее духовном порыве. Фолловеры отметили, что истинно верующие люди не выставляют духовную жизнь на всеобщее обозрение.

"Одной мне кажется, что при посещении таких мест нужно иметь немного иное "покрывало"?... голову покрыть, пупок спрятать?"; "А что не в трусах?"; "Стыдно за Вас, Ольга", - написали в комментариях.

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