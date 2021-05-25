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Россияне высказались об обязательном ношении масок

15:24
  • вторник
  • 25 мая 2021

В условиях пандемии эта мера остается необходимой

Институт социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН провел опрос среди россиян об их отношении к профилактическим мерам против распространения коронавирусной инфекции. Результатами исследования делится ТАСС.
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Выяснилось, что обязательное ношение масок положительно оценивают 36% респондентов, регулярную вакцинацию - 33%. Кроме того, поддерживают опрошенные и соблюдение социальной дистанции, эту меру считает правильной 41% участников опроса.

"А вот самое негативное отношение вызывает дистанционное образование (57% относятся отрицательно), социальный мониторинг (54%), COVID-диссидентство (47%)", - добавили в институте.

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