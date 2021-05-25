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Собянин рассказал о глобальной системе видеонаблюдения в Москве

15:19
  • вторник
  • 25 мая 2021

Она охватывает практически все дома столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что система видеонаблюдения в Москве охватывает почти все дома.

"Глобальная система видеонаблюдения Москвы охватывает практически все дома, все подъезды, все школы, большинство улиц Москвы", - заявил Собянин в ходе выступления на Форуме умных городов (цитата по "Интерфаксу").

Благодаря видеонаблюдению полиции удалось поймать тысячи находящихся в розыске преступников, сообщил мэр.

Во вторник в Москве открылся международный Форум умных городов Smart Cities ("Смарт Ситис"). Старт событию дал Сергей Собянин. Ведущие мировые эксперты в течение двух дней будут обсуждать современные технологии, которые могут сделать жизнь в мегаполисах более удобной и комфортной.

Видео: в Москве стартовал международный Форум умных городов

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