В России появится информационная база о лесах

Чтобы каждый мог контролировать законность вырубки

В ходе первого всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема" было принято решение о создании открытой информационной базы с данными обо всех лесах страны.

"У нас есть лесные инспектора, есть корпоративная ответственность лесопользователей, но общественный контроль, как показывает практика, это тоже очень значимый инструмент", - приводит ТАСС слова депутата Государственной думы Алексея Канаева.

Система, добавил он, позволит отслеживать древесину - от места вырубки до конечного потребителя. Это будет способствовать повышению прозрачности лесопромышленного комплекса в целом.

По словам парламентария, каждый желающий сможет посмотреть, действительно ли определенное место выделено под лесосеку или нет.

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