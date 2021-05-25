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В России появится информационная база о лесах

15:26
  • вторник
  • 25 мая 2021

Чтобы каждый мог контролировать законность вырубки

В ходе первого всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема" было принято решение о создании открытой информационной базы с данными обо всех лесах страны.
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"У нас есть лесные инспектора, есть корпоративная ответственность лесопользователей, но общественный контроль, как показывает практика, это тоже очень значимый инструмент", - приводит ТАСС слова депутата Государственной думы Алексея Канаева.

Система, добавил он, позволит отслеживать древесину - от места вырубки до конечного потребителя. Это будет способствовать повышению прозрачности лесопромышленного комплекса в целом.

По словам парламентария, каждый желающий сможет посмотреть, действительно ли определенное место выделено под лесосеку или нет.

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