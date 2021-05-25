ЕС обвинил Великобританию в нарушении прав человека

Лондон не уважает частную и семейную жизнь и свободу выражения мнения

Судьи Большой палаты Европейского суда по правам человека вынесли вердикт в отношении Великобритании. Они пришли к выводу, что Лондон нарушил Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод в пунктах, касающихся права на уважение частной и семейной жизни и свободы выражения мнения.

ЕСПЧ установил, что Великобритания активно занималась перехватом данных своих граждан – телефонных звонков, СМС-сообщений и электронной переписки – а также неправомерным получением информации о пользователях у провайдеров. Судьи указали, что такие действия противоречат восьмой и десятой статьям Конвенции, которые гарантируют гражданам подписавших ее государств право на уважение частной и семейной жизни и свободу выражения мнения.

Великобритания стала объектом критики и жалоб после обнародования в 2013 году сведений о методах электронной слежки, которую вели американские и британские спецслужбы. По данным экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, Вашингтон и Лондон не только передают друг другу персональные данные своих граждан, но и занимаются нелегальной прослушкой переговоров лидеров зарубежных государств, передает ТАСС.

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