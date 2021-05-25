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Путин заявил об укреплении российской ядерной триады

15:45
  • вторник
  • 25 мая 2021

От России требуется постоянная боеготовность Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам оборонительного комплекса заявил, что потенциал ядерной триады страны серьезно укрепился, передает ТАСС.
Шойгу: основные преобразования в армии завершены

По словам главы государства, несмотря на пандемию, в армии и на флоте в 2020 году были выполнены все плановые мероприятия. Вместе с тем президент заметил, что существующие в мире риски, в том числе вблизи границ России, требуют постоянной боеготовности Вооруженных сил.

Как уточнил Путин, испытания комплекса ЗРК С-500 успешно завершаются, он на очереди поставок в войска.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что уровень современности в российских стратегических ядерных силах составляет 86%. Такого уровня, подчеркнул глава Минобороны, не имеет ни одна армия мира. При этом во всех остальных видах Вооруженных сил и в целом по армии уровень современности выше 70%.

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