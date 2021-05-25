Дерматолог рассказала, как правильно лечить солнечные ожоги

Поврежденную кожу нельзя мазать сметаной

В Центральную Россию пришла теплая погода, и люди все больше времени проводят на солнце, что чревато ожогами. Как правильно их лечить и почему нельзя пользоваться народными методами, рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Она объяснила, что обгоревшую кожу ни в коем случае нельзя мазать сметаной – продукт может оказаться несвежим, и тогда к воспалению добавится еще и инфекция.

"Сметаной ни в коем случае нельзя пользоваться, можете инфекцию занести. И еще неизвестно, какого она качества и свежести. Поэтому только пантенол, причем в спрее. Есть специальные спреи после загара, которые также можно найти в аптеке", - рекомендовала Галлямова.

Дерматолог отметила, что россиянам в солнечную погоду обязательно нужно использовать средства с УФ-фильтром для защиты кожи. Это поможет свести риск получения солнечных ожогов к минимуму, передает "Вечерняя Москва".

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