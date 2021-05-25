ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дерматолог рассказала, как правильно лечить солнечные ожоги

15:54
  • вторник
  • 25 мая 2021

Поврежденную кожу нельзя мазать сметаной

В Центральную Россию пришла теплая погода, и люди все больше времени проводят на солнце, что чревато ожогами. Как правильно их лечить и почему нельзя пользоваться народными методами, рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Соленые фисташки и сухарики могут помочь спастись от жары
Россиян предупредили о вреде некачественных солнцезащитных очков

Она объяснила, что обгоревшую кожу ни в коем случае нельзя мазать сметаной – продукт может оказаться несвежим, и тогда к воспалению добавится еще и инфекция.

"Сметаной ни в коем случае нельзя пользоваться, можете инфекцию занести. И еще неизвестно, какого она качества и свежести. Поэтому только пантенол, причем в спрее. Есть специальные спреи после загара, которые также можно найти в аптеке", - рекомендовала Галлямова.

Дерматолог отметила, что россиянам в солнечную погоду обязательно нужно использовать средства с УФ-фильтром для защиты кожи. Это поможет свести риск получения солнечных ожогов к минимуму, передает "Вечерняя Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка загорает
Девушка загорает
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.