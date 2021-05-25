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В США узнали дату и место встречи Путина и Байдена

15:45
  • вторник
  • 25 мая 2021

Если верить CNN, саммит состоится совсем скоро

Во вторник телеканал CNN передал со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена, что личная встреча главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным состоится 15-16 июня.
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"Представители администрации сказали, что Женева была окончательно определена в качестве принимающего города", - добавили собеседники канала.

Также уточняется, что саммит с Путиным станет завершением первой зарубежной поездки Байдена.

В середине апреля Путин и Байден поговорили по телефону. Глава Белого дома предложил российскому коллеге лично встретиться летом в Европе. Согласно официальной позиции, детали саммита в настоящее время прорабатываются.

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