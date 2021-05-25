ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Семенников: Неотвратимость наказания всех участников мошеннических схем сдержит рост киберпреступности

15:49
  • вторник
  • 25 мая 2021

Успешные примеры борьбы есть

Рост киберпреступности можно сдерживать только привлечением к ответственности всех участников мошеннических схем. Такое мнение высказал депутат Мосгордумы Александр Семенников. По его словам, в Москве есть примеры борьбы с киберпреступлениями.

"Недавно в Москве была раскрыта деятельность фальшивого колл-центра - целой банды, которая предлагала пенсионерам компенсации за купленные ранее лекарства или оказанные медицинские услуги. Они обманывали пенсионеров, обещая компенсации за купленные лекарства и оказанные медицинские услуги. Жертвы теряли от 50 тыс. до 1 млн руб.", - рассказал депутат.

Кроме того, считает Семенников, в столице необходимо провести широкую информационную кампанию по повышению финансовой грамотности, в первую очередь, среди пенсионеров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Наручники на клавиатуре
Наручники на клавиатуре
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.