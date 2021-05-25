Депутат МГД Семенников: Неотвратимость наказания всех участников мошеннических схем сдержит рост киберпреступности

Успешные примеры борьбы есть

Рост киберпреступности можно сдерживать только привлечением к ответственности всех участников мошеннических схем. Такое мнение высказал депутат Мосгордумы Александр Семенников. По его словам, в Москве есть примеры борьбы с киберпреступлениями.

"Недавно в Москве была раскрыта деятельность фальшивого колл-центра - целой банды, которая предлагала пенсионерам компенсации за купленные ранее лекарства или оказанные медицинские услуги. Они обманывали пенсионеров, обещая компенсации за купленные лекарства и оказанные медицинские услуги. Жертвы теряли от 50 тыс. до 1 млн руб.", - рассказал депутат.

Кроме того, считает Семенников, в столице необходимо провести широкую информационную кампанию по повышению финансовой грамотности, в первую очередь, среди пенсионеров.

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