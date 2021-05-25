Стало известно, в чем Минск подозревает россиянку Сапегу

МИД России подтвердил ее задержание

Как сказано в распространенном Министерством иностранных дел комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, Белоруссия подтвердила задержание гражданки России Софьи Сапеги на 72 часа в Минске.

"В связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии", - уточнила Захарова (цитата по ТАСС).

Она добавила, что скоро в отношении Сапеги будет избрана мера пресечения. С родителями девушки уже встретился российский консул.

23 мая в Минске экстренно посадили самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Произошло это из-за сигнала о минировании. Были задержаны создатель телеграм-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич и его девушка София Сапега.

На Западе посадка лайнера вызвала скандал, в Минске настаивают, что действовали по международным стандартам безопасности.

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