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Московский суд оштрафовал Google на 4 млн рублей

15:55
  • вторник
  • 25 мая 2021

Еще один протокол находится на рассмотрении

Суд в Москве оштрафовал компанию Google  на четыре миллиона рублей за неудаление противоправной информации.

"Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере два миллиона рублей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского райсуда.

Аналогичное решение вынесено по второму протоколу, третий находится на рассмотрении, добавили представители суда.

Суд уже штрафовал Google по аналогичным протоколам на 700 тысяч, 1,5 миллиона и 3 миллиона рублей. Все штрафы компания оплатила.

В понедельник в Роскомнадзоре сообщили, что компания Google недостаточно фильтрует запрещенный в России контент. В связи с этим ведомство не исключает замедление трафика ее сервисов.

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