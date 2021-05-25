Премьер Италии попросил EMA разрешить смешивать вакцины

Это может усилить защиту организма от COVID-19

Агентство ANSA во вторник сообщило со ссылкой на источники в Брюсселе, что итальянский премьер-министр Марио Драги выступил на саммите Евросоюза с предложением обратиться к Европейскому агентству лекарственных средств на предмет возможности смешивания вакцин от коронавируса.

Как отмечается в материале, Драги просит EMA высказать суждение по этому поводу как можно скорее. По мнению политика, смешивание доз разных препаратов сделает защиту организма от COVID-19 сильнее, что даст Европе некоторую долю свободы в распределении вакцин.

Ранее стало известно, что в Италии планируют исследовать российскую вакцину "Спутник V" вместе с препаратами Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

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