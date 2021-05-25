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В Ливане пациент умер после прививки AstraZeneca

16:24
  • вторник
  • 25 мая 2021

Информация о смерти еще 8 граждан, получивших вакцины других компаний, проверяется

Министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан сообщил о смерти пациента после прививки препаратом производства компании AstraZeneca. Власти страны также проверяют информацию о смерти еще восьми граждан, получивших прививки других компаний.

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"Есть один случай с летальным исходом человека получившего прививку AstraZeneca, этот вопрос находится в процессе расследования и изучения. Что касается других прививок, то мы расследуем восемь случаев", - сказал Хасан в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Джадид" (цитата по РИА Новости).

В настоящее время в Ливане можно сделать прививки производства компании Pfizer и AstraZeneca. Российская вакцина "Спутник V" распространяется среди частных компаний, и Минздрав Ливана не компенсирует расходы на нее.

Ранее сообщалось, что регулятор Евросоюза получил 11 сообщений о тромбозе после вакцинации препаратом компании Pfizer.

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