Эрдоган обвинил США в "демонизации" мусульман

По словам президента, исламофобия распространяется по миру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после 11 сентября Соединенные Штаты начали вести стратегию "демонизации мусульман".

"Это стало причиной распространения антиисламских настроений во многих обществах, где вирус ненависти к исламу и без того уже присутствовал", - приводит слова турецкого лидера РИА "Новости".

Он добавил, что исламофобия распространяется по миру, словно раковая опухоль. Особенно это касается Запада, который, как в болото, все глубже погружается в опасную тенденцию.

Как заметил Эрдоган, те, кто стоит в "антиисламских рядах", выступают против своего будущего.

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