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Главный инженер водоканала Таганрога арестован после гибели рабочих

16:40
  • вторник
  • 25 мая 2021

Произошел выброс метана

Как сообщил источник ТАСС в оперативных службах, по делу о гибели 11 рабочих в результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом прошло задержание.
Растёт число погибших в ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

"Задержан главный инженер водоканала", - сообщил собеседник агентства.

Информацию подтвердил директор таганрогского "Водоканала" Евгений Плетменцев.

Инцидент произошел в прошлую пятницу в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области. Случился выброс метана. Погибли 11 человек, семеро пострадали.

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