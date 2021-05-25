Собянин рассказал о внедрении технологии 5G в московском метро

Об этом мэр столицы заявил во время выступления на форуме Smart cities

В Москве запускают проект по внедрению в метро 5-го поколения мобильной связи. Об этом сегодня заявил Сергей Собянин на международном онлайн-форуме Smart cities. Мэр также рассказал о перспективах развития цифровых сервисов и применения искусственного интеллекта в жизни города. По части использования подобных технологий российская столица признана одним из самых продвинутых мегаполисов мира.

Международный онлайн-форум, посвященный развитию "умных" городов в этот раз проходит при поддержке московского правительства. Курс на цифровизацию в столице взяли еще десять лет назад и заметно в этом преуспели. В прошлом году Москва вошла в 20 лучших мегаполисов мира, опередив такие города, как Дубай, Токио и Сеул. При этом за все эти годы цифровой трансформации, подчеркнул Сергей Собянин, город ни на шаг не отступил от главного принципа.

"Человек в этих сервисах всегда находится в центре. И все, что вокруг происходит, происходит ради этого человека. Поэтому все городские сервисы: городские услуги, образовательные услуги, здравоохранение, транспорт, безопасность, коммунальные услуги, их цифровизация была направлена в первую очередь на коммуникацию с человеком", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Такой подход горожане, безусловно, оценили. Как, впрочем, и удобство получения услуг в электронном виде. Все они доступны на единой платформе mos.ru. За время работы этого портала, говорит мэр, москвичи воспользовались им более 2 миллиардов раз. Также у них есть возможность предлагать свои инициативы по развитию Москвы через портал "Активный гражданин". И контролировать выполнение различных работ на платформе "Наш город".

"Мы несколько лет назад создали этот сервис, который москвичей привлек на нашу сторону, которые помогают управлять городом. Которые контролируют все, что происходит в городе. И это, конечно, огромное подспорье, охватывающее более 90% всех жизненных ситуаций, которые происходят в городе", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Система видеонаблюдения в Москве, говорит Сергей Собянин, охватывает все школы, почти все дома и большинство улиц. А с недавнего времени её подключили ещё и к системе распознавания лиц.

"Вот эта система за считанные месяцы обнаружила и выявила тысячи преступников, которые находились в общероссийском розыске, значительно сделав городскую среду более безопасной. А за последние десять лет в значительной степени и за счет видеонаблюдения и информационных технологий количество квартирных краж снизилось в 14 раз. А краж транспортных средств в 9 раз", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Чтобы жизнь в городе была удобной, без цифровых платформ и искусственного интеллекта уже не обойтись. Его активно применяют во всех сферах, говорит мэр. Начиная коммунальным хозяйством и заканчивая медициной. К примеру, большую часть лучевой диагностики в городе анализируют не люди, а компьютер.

"Для этого нужны считанные минуты, чтобы врач уже получил мнение искусственного интеллекта, который в значительной степени иногда более внимательный, чем даже глаз профессионала. Это очень важно, потому что речь идет о начале болезни, которая может перерасти в трагедию", - сообщил мэр столицы.

Электронная запись к врачу. Онлайн карта со всеми анализами и прочими данными. Телемедицина. Все это уже реальность. Как и единая цифровая образовательная платформа, благодаря которой московские школьники получают доступ к самым современным знаниям. Все эти онлайн-сервисы и технологии, которые последние десять лет активно внедрял город, до недавнего времени многим казались не столь значимыми. Однако пандемия окончательно доказала обратное.

"В этой ситуации, при такой динамично развивающейся эпидемии, включились все ресурсы. Материальные, интеллектуальные. И цифровые технологии, контроль за ситуацией, управление этой ситуацией, оказание помощи каждому человеку, попавшему в беду, и ведение его от проблемы до полного излечения. И стало очевидным, что без этих технологий справиться с глобальными вызовами невозможно", - отметил Собянин.

В связи с этим, подчеркнул Сергей Собянин, российская столица продолжит развивать цифровые технологии и сервисы. В ближайшее время, например, в московском метро, которое является самым большим в мире, начнется тестирование сетей 5G.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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