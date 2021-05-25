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Путин: необходимо развивать мощный задел, которым обладает армия России

17:57
  • вторник
  • 25 мая 2021

Президент поручил проанализировать перспективные системы вооружения

Россия продолжит совершенствовать структуру армии и флота, активно оснащать их современным вооружением и техникой, а также поддержит развитие оборонных предприятий. Сегодня об этом заявил  Владимир Путин на прошедшем в Сочи совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК, передает "ТВ Центр".

Президент подчеркнул: непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от границ, требуют от Вооружённых Сил постоянной и высокой боеготовности. Сейчас в российскую армию поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Серьёзно укрепился потенциал ядерной "триады". Расширены боевые возможности Военно-морского флота, в том числе за счёт кораблей с крылатыми ракетами "Калибр". На заключительной стадии госиспытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон". В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены на современные системы С-400. На очереди - поставка в войска комплекса С-500, испытания которого уже успешно завершаются. Президент обозначил ряд приоритетных задач, стоящих перед Вооружёнными силами страны.

"Уже говорил и хочу повторить: все виды и рода войск должны развиваться сбалансированно и системно, в полной мере учитывать современные тенденции, которые прослеживаются в военной стратегии и тактике ведущих военных держав мира. Самое серьёзное внимание, как и прежде, следует уделять  совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России. Наши Вооружённые силы первыми в мире получили, как вы знаете, теперь это уже все знают, гиперзвуковое оружие, в том числе уникальный ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Кроме того, в рамках несения боевого дежурства, воздушного патрулирования уже более 160 полётов выполнено авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Нам необходимо развивать этот мощный задел, которым обладает Россия. Следует всесторонне проанализировать перспективные системы вооружения и военной техники для армии и флота, определить образцы, которые станут основой при подготовке новой Государственной программы вооружения до 2034 года. Эта работа, как вы знаете, уже началась, и она должна быть сделана качественно и в срок", - заявил Путин.

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