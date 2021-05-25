Запад объявил Белоруссии авиаблокаду. Главное

В России отмечают: новые меры против Минска в первую очередь ударят по перевозчикам и пассажирам

В ситуации с посадкой рейса компании Ryanair в Минске необходимо всестороннее и объективное расследование экспертными органами. Такое мнение выразили в беседе главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей. Минск готов предоставить всю имеющуюся информацию международным структурам, но на Западе виновных уже назначили и вводят новые меры давления на Минск.

Небо над Минском - не просто ясное. Оно свободное от самолетов. Белоруссии устроили авиационную блокаду. "Белавиа" запретили осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и летать над его территорией. А более 15 мировых компаний приостановили движение своих лайнеров в воздушном пространстве республики.

Этот призыв прозвучал на состоявшемся накануне саммите в Брюсселе. Рекомендациям евробюрократов последовали и страны, в Евросоюз не входящие. Например, Сингапур, Япония. К европейским санкциям поторопилась присоединиться и Украина, прекратив в одностороннем порядке авиасообщение с Минском и сделав немало громких заявлений в адрес соседа.

"Белорусские власти перешли красную линию. Мы не можем оценить все риски пребывания в воздушном пространстве Белоруссии. Мы должны беспокоиться о безопасности наших граждан, а мы не знаем, что там придумают белорусские спецслужбы против кого-либо из наших соотечественников. Мы должны их защитить", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Это говорит чиновник той самой страны, где стреляют в собственных граждан, потому что они не поддерживают захвативших власть националистов, где угрожают применить боевую авиацию, чтобы принудительно посадить, например, лайнер "Белавиа". Как было в 2016 году, когда СБУ охотилась за гражданином Армении. Но Минск тогда не прервал авиасообщение с Киевом.

Не меньше украинских властей в отношении Белоруссии усердствуют и литовцы. Начальник бюро криминальной полиции Литвы заявил, что решение об экстренной посадке лайнера в аэропорту Минска было принято после обсуждения с авиакомпанией Ryanair. Но президент республики радостно потирает руки в ожидании более серьезных санкций против соседа, чем авиаблокада. Вильнюс требует секторальных рестрикций, нацеленных, например, на сельское хозяйство или нефтяную сферу.

"Санкции вряд ли остановят президента Белоруссии Александра Лукашенко, но заставят его понять, каковы могут быть последствия его действий. Сейчас каждая страна ЕС, наверное, стала лучше понимать, что мы чувствуем, напрямую соседствуя вот с таким режимом. После недавних событий мы должны переосмыслить нашу позицию и наше отношение к Белорусской АЭС, потому что ее можно использовать как инструмент шантажа. И это угроза безопасности не только Литвы, но и всего региона", - сказал Гитанас Науседа, президент Литвы.

Лукашенко готовит подробное заявление по поводу инцидента с разворотом самолета в воздушном пространстве страны и его посадкой столице республики. Минск приглашает международные авиаструктуры изучить авиапроисшествие. В качестве доказательства того, что на экипаж не оказывалось никакого давления, представлены записи переговоров с диспетчером. Однако, как принято на Западе, виновные уже назначены без суда и следствия. Захват самолета, государственный терроризм. Исключительно такими терминами оперируют страны, декларирующие презумпцию невиновности.

Под нажимом США в 2013 году в Австрии экстренно посадили боливийский борт номер один. А теперь президент Джо Байден сначала горячо поддержал введение адресных экономических санкций и иных мер против Белоруссии и только потом присоединился к призывам провести международное расследование. О том же говорят и в НАТО, и в ООН. Что, впрочем, не отменяет категоричных суждений о незаконности действий белорусских властей и требований освободить задержанного сооснователя телеграм-канала Nexta. Хотя это явное вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

"Как и многие другие, мы шокированы незаконным арестом и задержанием белорусского журналиста Романа Протасевича. Он был похищен из юрисдикции другого государства и помещен в юрисдикцию Белоруссии, что равносильно чрезвычайной выдаче", - сообщил Руперт Колвилл, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

В ООН хотя бы не стали заявлять о причастности России к аресту Романа Протасевича и его подруги, россиянки Софии Сапеги. Мол, у них таких данных нет. В международное информационное поле активно вбрасывается мысль о том, что четверо человек, вышедших из самолета в Минске вместе с задержанными - это сотрудники российских спецслужб. В нашем МИД сообщили, кто не полетел дальше в Вильнюс.

"Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: "Петров и Боширов - это ясно. А остальные двое кто?" Выяснила. Кроме россиянки Сапеги, в Минске никто из российских граждан не выходил. Вышли граждане Белоруссии и Греции", - прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.

Появилось и заявление одного из пассажиров того самого лайнера, сошедшего в Минске.

"Из Вильнюса мне в любом случае нужно было возвращаться в Минск, а потом в Витебск к семье. И мне было нецелесообразно дальше следовать тем же самолётом до Вильнюса", - заявил Сергей Кулаков.

Белорусская сторона предъявила миру и арестованного Романа Протасевича: жив и здоров, дает признательные показания.

"Сейчас я нахожусь в СИЗО №1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе и с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношения со стороны сотрудников ко мне максимально корректное, по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков", - заявил в видео Роман Протасевич.

Вместе с ним в изоляторе находится и россиянка Софья Сапега. В Кремле выразили надежду на то, что после выполнения всех необходимых процедур, ее отпустят. Пока она задержана на 72 часа. Российская сторона считает, что, если действительно было сообщение об угрозе взрыва на борту, то действия белорусских диспетчеров были направлены исключительно на то, чтобы минимизировать угрозу жизни на борту. А вот попытки наказать Минск авиаблокадой поспешны. И ударят не только по перевозчикам, которые будут переплачивать за топливо, облетая республику, но и по их пассажирам.

"Наверное, сначала нужно объективно разобраться с произошедшим, а потом уже обсуждать, исходя из конкретных данных. Нужно понимать, что за эти рекомендации в конечном счете будут платить пассажиры самолетов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе. Это все стоит денег, это счётная позиция. Здесь можно только выразить сожаление", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Москва находится в постоянном контакте с Минском по поводу инцидента с лайнером. Две страны настаивают на объективном расследовании. Эта тема однозначно будет затронута на встрече двух лидеров. Она запланирована на конец мая.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

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