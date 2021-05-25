В Госдуму внесут законопроект о базовом доходе

Рассматривать его будут уже депутаты восьмого созыва

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов сообщил, что летом фракция "Справедливая Россия" внесет в Государственную думу законопроект о ежемесячной безусловной выплате всем гражданам. Об этом во вторник пишет ТАСС.

Уточняется, что рассматривать проект будут уже депутаты восьмого созыва.

"Если мы добьемся принятия положения о справедливом базовом доходе, то, действительно, это будет важнейшим шагом по ликвидации бедности в нашей стране", - сказал Миронов.

По его словам, финансироваться безусловный доход будет из Фонда национального благосостояния. Речь идет о ежемесячной сумме примерно 10 тысяч рублей. Начинать выплаты планируют с наиболее уязвимых групп населения.

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