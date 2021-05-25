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Российский ученый Мажуга выделил главные тренды в мировой медицине

17:00
  • вторник
  • 25 мая 2021

Это биотех, генетика и антибактериальная терапия

Ректор Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Мажуга обозначил наиболее перспективные направления в медицине.

По его словам, в настоящее время ученые со всего мира вовлечены в биотех, генетику и антибактериальную терапию.

"Например, в мире сейчас набирает обороты антительная терапия, которая затрагивает онкологию и другие разнообразные заболевания", - сообщил ректор РХТУ.

Еще одно важное направление - подбор препаратов на основании генетических данных, то есть персонифицированная медицина, когда для пациента разрабатывается индивидуальный метод терапии.

Третьим трендом ученый назвал антибактериальную терапию и отметил его основную проблему: количество новых штаммов растет, а количество известных антибиотиков, их разработка, падает.

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Александр Мажуга
Александр Мажуга
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