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Кремль подтвердил дату и место встречи Путина и Байдена

17:05
  • вторник
  • 25 мая 2021

Саммит состоится в середине июня

Во вторник на сайте Кремля сообщили, что между Россией и Соединенными Штатами была достигнута договоренность о личной встрече глав государств.

"В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом", - сказано в сообщении.

Уточняется, что лидеры обсудят перспективы развития российско-американских отношений, а также стратегическую стабильность, взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов.

Ранее о том, что саммит пройдет 15-16 июня в Женеве сообщил телеканал CNN. 

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