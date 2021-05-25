Володин раскритиковал подход Минфина к поддержке регионов

В том числе - за неточные прогнозы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил во вторник, что ответ за отсутствие роста количества регионов-доноров должно нести Министерство финансов.

"Еще раз хочу достучаться до вас - вы возьмите и выделите тех, кто имеет расчетную бюджетную обеспеченность выше единицы, создайте для них условия для дальнейшей работы, чтобы они и дальше наращивали свой потенциал", - обратился председатель нижней палаты парламента к заместителю министра финансов Алексею Лаврову (цитата по ТАСС).

Как отметил Володин, нельзя смешивать в одну кучу финансовые проблемы разных уровней.

Кроме того, спикер раскритиковал Минфин за неточный прогноз по доходам регионов за 2020 год.

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