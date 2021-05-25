Иностранца оштрафовали на 40 миллионов за попытку подкупить ФСБ

Он пытался избежать административной ответственности

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что Калужский районный суд признал виновным иностранного гражданина в попытке дать взятку сотруднику ФСБ.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. На предприятии, учредителем которого был подозреваемый, нашли не менее 18 нелегальных мигрантов.

Чтобы избежать административной ответственности, подсудимый попытался дать взятку в размере миллиона рублей. Деньги в итоге передавались под контролем ФСБ. Взяткодатель был взят с поличным.

Его признали виновным по статье о даче взятки. Он должен будет выплатить штраф в размере 40 миллионов рублей.

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