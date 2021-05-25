ЕС расширит экономические санкции против Белоруссии

В черный список попадут новые лица и организации
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на саммите Евросоюза было принято решение расширить экономические санкции против Белоруссии из-за инцидента с рейсом Ryanair. Об этом пишет ТАСС.
Меркель добавила, что в черный список ЕС будут внесены новые лица и организации.
Вместе с тем президент Франции Эмманюэль Макрон назвал ситуацию с самолетом Ryanair недопустимой. Он призвал Минск немедленно освободить задержанных.
23 мая в Минске экстренно посадили следовавший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair. Это произошло из-за сигнала о минировании. Были задержаны создатель телеграм-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич и россиянка София Сапега.
На Западе посадка лайнера вызвала скандал, в Минске настаивают, что действовали по международным стандартам безопасности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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