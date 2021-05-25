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Макрон объяснил, как ЕС выстраивать отношения с Россией

18:04
  • вторник
  • 25 мая 2021

Европе нужна как краткосрочная, так и долгосрочная стратегии

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам саммита Евросоюза заявил, что в отношениях с Россией ЕС следует сочетать диалог и требовательность, передает ТАСС.
Кремль раскрыл детали звонка Макрона Путину

При этом французский лидер добавил, что ЕС должен выработать в отношениях с Россией как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию. По мнению Макрона, через диалог с Москвой лежит путь к европейской безопасности.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что будет очень довольна, если Владимир Путин проведет личную встречу с Джо Байденом. Кремль уже подтвердил, что российско-американский саммит состоится в июне.

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