Группа Kiss показала трейлер фильма о себе

Премьера картины запланирована на конец июня

На официальном YouTube-канале американской глэм-рок-группы Kiss опубликовали трейлер документального фильма Biography: KISStory.

Режиссером картины выступил Д. Дж. Виола. В трейлере коллектив называют "самой горячей группой в мире", также там демонстрируются кадры с выступлений.

Премьера четырехчасового фильма пройдет на телеканале A&E 27 и 28 июня.

На счету Kiss, которая образовалась в 1973 году, уже 24 альбома. Последний на данный момент вышел в 2012 году.

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