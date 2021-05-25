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Группа Kiss показала трейлер фильма о себе

18:26
  • вторник
  • 25 мая 2021

Премьера картины запланирована на конец июня

На официальном YouTube-канале американской глэм-рок-группы Kiss опубликовали трейлер документального фильма Biography: KISStory.

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Режиссером картины выступил Д. Дж. Виола. В трейлере коллектив называют "самой горячей группой в мире", также там демонстрируются кадры с выступлений.

Премьера четырехчасового фильма пройдет на телеканале A&E 27 и 28 июня.

На счету Kiss, которая образовалась в 1973 году, уже 24 альбома. Последний на данный момент вышел в 2012 году.

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Кадры из трейлера фильма о группе KISS
Кадры из трейлера фильма о группе KISS
Кадры из трейлера фильма о группе KISS
Кадры из трейлера фильма о группе KISS
Кадры из трейлера фильма о группе KISS
Кадры из трейлера фильма о группе KISS
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