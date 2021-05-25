Лазарев впервые выступил на сцене со своим сыном

Сергей и Никита спели на концерте театра-студии "Непоседы"

Певец Сергей Лазарев впервые выступил на сцене со своим семилетним сыном Никитой. Видео с концерта театра-студии "Непоседы" опубликовано в Stories личного блога артиста в Instagram.

"Смотрите наш дуэт с Никитосом 6 июня на 1 канале! В концерте "Взрослые и дети. Непоседам - 30 лет". Это дебют Никиты на большой сцене!" - подписал фотографии с концерта Лазарев.

Не исключено, что в будущем сын Сергея Лазарева Никита пойдет по стопам известного отца. Никита с детства занимается спортом, музыкой и танцами.

Выступление на концерте "Непосед" стало для мальчика дебютом на сцене. Вместе с отцом он спел песню "Это все она". На кадрах видно, что Никита поначалу немного стеснялся, но затем собрался и спел несколько строчек, даже продемонстрировал танцевальные способности.

Никита - первенец Сергея, которого он скрывал несколько лет от публики. Мальчик появился на свет от суррогатной матери. Лазарев также воспитывает дочь Анну.

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