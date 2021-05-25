Посольство России осудило замену флага страны на ЧМ в Риге

Ранее несогласие с позицией организаторов чемпионата выразили в Кремле

Посольство России в Латвии прокомментировало инцидент в Риге, где в эти дни проходит чемпионат миру по хоккею. Ранее там сняли российский триколор и заменили его флагом Олимпийского комитета России - сославшись при этом на требование Всемирного антидопингового агентства.

"Что это - неумение держать слово и отстаивать собственные принципы, банальная непоследовательность или провокационная выходка в угоду сиюминутной политической конъюнктуре?" - отметили в посольстве.

Ранее на ситуацию отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с таким решением.

В конце прошлого года российским спортсменам на два года запретили выступать на крупных международных соревнованиях под национальным флагом и гимном.

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