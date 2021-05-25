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Отец россиянки Сапеги сообщил об аресте дочери в Белоруссии

18:55
  • вторник
  • 25 мая 2021

Девушка сейчас находится в СИЗО КГБ

Сергей Дудич, отец задержанной в аэропорту Минска гражданки России Софии Сапеги, сообщил об аресте дочери на два месяца.
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"Совершенно верно, ее поместили в СИЗО КГБ, содержание под стражей продлено на два месяца", - сказал Дудич агентству ТАСС.

Ранее в МИД России сообщили, что белорусская сторона подтвердила факт задержания Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Угроза взрыва позже не подтвердилась.

На борту самолета находился сооснователь телеграм-канала Nexta (признаны Минском экстремистскими) Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

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