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Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей

19:12
  • вторник
  • 25 мая 2021

По восьми протоколам

Пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук сообщила РИА "Новости" о штрафе компании Facebook по восьми протоколам по административной статье о неудалении запрещенного контента.

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"Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиона рублей", - добавила собеседница агентства.

Уточняется, что по двум протоколам штрафы составили по 4 миллиона, по шести - 3 миллиона.

Ранее во вторник суд по трем аналогичным протоколам на 6 миллионов рублей оштрафовал компанию Google.

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