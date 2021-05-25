Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей

По восьми протоколам

Пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук сообщила РИА "Новости" о штрафе компании Facebook по восьми протоколам по административной статье о неудалении запрещенного контента.

"Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиона рублей", - добавила собеседница агентства.

Уточняется, что по двум протоколам штрафы составили по 4 миллиона, по шести - 3 миллиона.

Ранее во вторник суд по трем аналогичным протоколам на 6 миллионов рублей оштрафовал компанию Google.

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