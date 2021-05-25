Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей

По восьми протоколам
Пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук сообщила РИА "Новости" о штрафе компании Facebook по восьми протоколам по административной статье о неудалении запрещенного контента.
"Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллиона рублей", - добавила собеседница агентства.
Уточняется, что по двум протоколам штрафы составили по 4 миллиона, по шести - 3 миллиона.
Ранее во вторник суд по трем аналогичным протоколам на 6 миллионов рублей оштрафовал компанию Google.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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