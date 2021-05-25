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Прием работ для участия в премии "Экология - дело каждого" продлится до 1 октября

19:17
  • вторник
  • 25 мая 2021

Торжественное награждение победителей состоится в Москве 25 ноября

Организаторы Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" во вторник напомнили, что прием конкурсных работ продлится до 1 октября. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию "ТВ Центра".

Премия, организованная Росприроднадзором, создана для того, чтобы повысить экологическую культуру и сознательность молодежи, вовлечь детей и подростков в природоохранную повестку, используя увлекательные и понятные им форматы, например, флешмобы или челленджи.

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 7 до 16 лет. Подать заявку для участия можно с помощью официального сайта премии: экологияделокаждого.рф.

Торжественное награждение победителей премии и ее лауреатов состоится на гала-концерте в Москве 25 ноября.

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