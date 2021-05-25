Названа дата встречи политсоветников "нормандской четверки"

Предыдущая состоялась 19 апреля

Как сообщил ТАСС источник в российской делегации, новая встреча политсоветников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) состоится в режиме видеоконференции 26 мая.

Уточняется, что последний раз советники общались по видеосвязи 19 апреля. Главной темой обсуждения было обеспечение "режима тишины" в Донбассе.

Как отметила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, завершились консультации безрезультатно. После этого замглавы администрации президента Дмитрий Козак предложил провести переговоры непосредственно в зоне конфликта, при этом участвовать, по его словам, должны в том числе представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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