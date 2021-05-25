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В России в апреле снизился уровень безработицы

19:51
  • вторник
  • 25 мая 2021

Всего в стране 3,9 миллиона безработных

Как следует из свежих данных Росстата, на которые ссылается ТАСС, в апреле уровень безработицы в России снизился до 5,2%.
Силуанов заявил о снижении безработицы в России

Общая численность безработных в стране составила 3,9 миллиона человек, рабочей силы - 75,1 миллиона.

Ранее в мае министр труда страны Антон Котяков заявил, что сложной ситуация с безработицей остается в Псковской области, республиках Коми и Марий Эл, в Алтайском крае.

Как при этом отметил помощник президента России Максим Орешкин, власти ожидают восстановления рынка труда к докризисному уровню к концу 2021 года.

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