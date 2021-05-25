63-летний артист проходит лечение дома

Певец Александр Маршал заразился коронавирусом. В настоящее время 63-летний артист проходит лечение дома.

"Слава богу, мне уже получше… Нет-нет, я не в больнице. Я уже дома", - сообщил исполнитель хита "Белый пепел" в беседе с журналистами издания ФАН.

Ранее бывший солист рок-группы "Парк Горького" Маршал почувствовал недомогание и сразу сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.

Видео: Александр Маршал в программе "Мой герой"

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