63-летний артист проходит лечение дома
Певец Александр Маршал заразился коронавирусом. В настоящее время 63-летний артист проходит лечение дома.
"Слава богу, мне уже получше… Нет-нет, я не в больнице. Я уже дома", - сообщил исполнитель хита "Белый пепел" в беседе с журналистами издания ФАН.
Ранее бывший солист рок-группы "Парк Горького" Маршал почувствовал недомогание и сразу сдал тест на коронавирус, который оказался положительным.
Видео: Александр Маршал в программе "Мой герой"Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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