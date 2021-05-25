"Все замерли в ожидании": Совфед - о грядущей встрече Путина и Байдена

Саммит важен для обеих стран

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал подтвержденную сегодня Кремлем информацию о том, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве для обсуждения двусторонних отношений и стратегической стабильности.

"Встреча важна не только для России и США, но и для всего мира. Все замерли в ожидании. Возможно, она не сможет решить всех задач, но она положит начало улучшению наших отношений", - приводит слова сенатора ТАСС.

При этом Джабаров отметил, что обсуждаться, скорее всего, будет широкий круг вопросов, но ожидать какой-то "прорывной темы" не стоит.

Как заключил сенатор, стороны будут стремиться смягчить риторику в отношениях и быть более сдержанными в оценках поступков друг друга.

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