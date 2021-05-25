ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая призвала покупать только сертифицированные детские автокресла

20:14
  • вторник
  • 25 мая 2021

"Совет матерей" регулярно проводит рейды по выявлению некачественных кресел в продаже

Эксперт ОНФ и лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая во вторник протестировала детские автокресла. "Тест-драйв" удерживающих устройств проходил на подмосковном полигоне.
В "Совете матерей" рассказали о важности детских автокресел

"Так называемые "направляющие лямки" или бескаркасные кресла мы в "Совете матерей" объявили вне закона. Они не спасают, а калечат и убивают детей. Не менее опасны, не прошедшие сертификацию, каркасные кресла, – заявила Буцкая.

По ее словам, детское автокресло можно запускать в эксплуатацию, только если оно прошло краш-тест. В противном случае это контрафакт, который подведёт в самый ответственный момент.

"Совет матерей" регулярно проводит рейды по выявлению некачественных кресел в продаже.

Статистика показывает, что за последние пять лет в ДТП из-за нарушений правил перевозки пострадало более 7000 детей, из них 416 погибло. В большинстве случаев использовались несертифицированные удерживающие устройства.

Видео: в "Совете матерей" рассказали о важности детских автокресел

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Татьяна Буцкая
Татьяна Буцкая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.