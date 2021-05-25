Лидер "Совета матерей" Татьяна Буцкая призвала покупать только сертифицированные детские автокресла

"Совет матерей" регулярно проводит рейды по выявлению некачественных кресел в продаже

Эксперт ОНФ и лидер общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая во вторник протестировала детские автокресла. "Тест-драйв" удерживающих устройств проходил на подмосковном полигоне.

"Так называемые "направляющие лямки" или бескаркасные кресла мы в "Совете матерей" объявили вне закона. Они не спасают, а калечат и убивают детей. Не менее опасны, не прошедшие сертификацию, каркасные кресла, – заявила Буцкая.

По ее словам, детское автокресло можно запускать в эксплуатацию, только если оно прошло краш-тест. В противном случае это контрафакт, который подведёт в самый ответственный момент.

"Совет матерей" регулярно проводит рейды по выявлению некачественных кресел в продаже.

Статистика показывает, что за последние пять лет в ДТП из-за нарушений правил перевозки пострадало более 7000 детей, из них 416 погибло. В большинстве случаев использовались несертифицированные удерживающие устройства.

Видео: в "Совете матерей" рассказали о важности детских автокресел

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