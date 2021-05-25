Путин оценил уровень подготовки командного состава в армии

В армию и на флот активно поступают новейшие образцы оружия и военной техники, отметил президент

Россия продолжит совершенствовать структуру армии и флота, активно оснащать их современным вооружением и техникой, а также поддержит развитие оборонных предприятий. Сегодня об этом заявил Владимир Путин на прошедшем в Сочи совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК. По словам президента, непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России требуют от Вооружённых сил высокой боеготовности.

Совещание Владимир Путин начал с краткого подведения итогов. В условиях пандемии, несмотря на объективные трудности, все запланированные мероприятия, включая боевую учебу, полностью выполнены. На высоком уровне - боеготовность частей и подразделений. Это подтвердили проверки, проведенные во всех военных округах.

"Качественно вырос уровень подготовки командного состава. Все командующие общевойсковыми объединениями и объединениями ВВС и ПВО, более 85% командиров соединений и полков, получили боевой опыт в Сирийской Арабской Республике. И сейчас опираются на него в ходе манёвров, командно-штабных учений и тренировок при подготовке личного состава частей и подразделений", - рассказал Путин.

В армию и на флот активно поступают новейшие образцы оружия и военной техники. Серьезно укрепился потенциал ядерной триады. Она объединяет стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Расширены боевые возможности военно-морского флота. В том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр".

На финальной стадии испытаний – корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон". В открытых источниках говорится, что скорость полета свыше 10 километров в час делают её неуязвимой для существующих систем ПРО других стран. В Воздушно-космических силах более 70% зенитных ракетных полков перевооружены современными системами С-400. На очереди - поставка в войска комплекса С-500.

"Непростая международная ситуация, потенциальные риски и угрозы военной безопасности России, в том числе в непосредственной близости от наших границ, требуют от Вооружённых сил России постоянной и высокой боеготовности. Поэтому мы продолжим совершенствование структуры и состава армии и флота, активное оснащение их современным вооружением, военной и специальной техникой. Поддержим развитие потенциала оборонных предприятий и ведущих конструкторских бюро", - сообщил президент России.

Глава государства обратил внимание участников совещания на то, что все виды и рода войск должны развиваться сбалансировано и системно.

"Самое серьёзное внимание, как и прежде, следует уделять совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России. Наши Вооружённые силы первыми в мире получили, как вы знаете, теперь это уже все знают, гиперзвуковое оружие, в том числе уникальный ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Кроме того, в рамках несения боевого дежурства, воздушного патрулирования уже более 160 полётов выполнено авиационным ракетным комплексом "Кинжал".

Верховный главнокомандующий также поручил проанализировать перспективные системы вооружения и военной техники для армии и флота. Выбранные образцы станут основой при подготовке новой госпрограммы вооружения до 2034 года.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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